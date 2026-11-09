Google dévoile de nouvelles versions de ses puces d'IA alors que la demande en services cloud explose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des actions au paragraphe 2)

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a présenté lundi deux nouvelles versions de ses unités de traitement tensoriel développées en interne, renforçant ainsi sa concurrence face à la domination de Nvidia NVDA.O sur le marché en plein essor des puces d'intelligence artificielle.

L'action Alphabet a progressé de plus de 3 % en début de séance.

Les TPU de Google ont jusqu’à présent été principalement utilisées en interne pour des produits tels que Search, YouTube et Gemini, mais l’entreprise propose désormais ces puces via son activité cloud afin d’attirer des clients professionnels dans le domaine de l’IA.

Selon Alphabet, les ventes de TPU ont apporté une contribution significative aux résultats du trimestre clos en septembre, le chiffre d’affaires de Google Cloud ayant plus que doublé pour atteindre 30,71 milliards de dollars.

Les nouvelles puces, 8tx et 8i Max, sont des versions repensées des processeurs existants, adaptées aux besoins spécifiques des clients, selon l’entreprise. C’est Bloomberg News qui a été le premier à annoncer cette nouvelle plus tôt dans la journée.

Le 8tx s’adresse aux agences gouvernementales et aux entreprises des secteurs réglementés qui doivent assurer la protection des données sensibles pendant leur traitement.

Il associe la technologie de puces de Google aux processeurs

AMD.O d’AMD et crypte les données au niveau matériel, offrant une vitesse jusqu’à deux fois supérieure à celle de la version précédente sans pratiquement aucun compromis en termes de performances, a indiqué la société.

Le 8i Max, quant à lui, est conçu pour les applications d’IA qui doivent traiter de très grandes quantités d’informations simultanément.

Il combine deux puces dans un seul boîtier pour offrir davantage de mémoire et de puissance de calcul, a précisé la société, ce qui le rend particulièrement adapté aux assistants de codage, au raisonnement mathématique et aux tâches de découverte de médicaments.