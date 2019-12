GOOGLE condamné à payer 150 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence

Elle soumet Google à une injonction de clarification des règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire Google Ads et des procédures de suspension des comptes. Google devra également mettre en place des mesures de prévention, de détection et de traitement des violations des " Règles " Google Ads.

(AOF) - L'Autorité de la concurrence sanctionne Google à hauteur de 150 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité liée aux recherches. Selon elle, les règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire Google Ads sont opaques et difficilement compréhensibles. L'Autorité juge également qu'elles ont été appliquées de manière inéquitable et aléatoire.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.