Google Cloud : Adaire Fox-Martin prend la présidence de la région EMEA

(AOF) - Google Cloud a annoncé la nomination de Adaire Fox-Martin au poste de Présidente de sa région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Basée à Dublin, elle dirigera l'organisation commerciale Google Cloud pour la région EMEA, venant renforcer sa stratégie dans la région et soutenir la transformation numérique de ses clients.

Apportant à ce poste plus de deux décennies de leadership technologique, Adaire Fox-Martin a constitué des équipes hautement performantes en Europe, Amérique et Asie-Pacifique. Plus récemment, elle était membre du conseil d'administration et présidente des ventes, services et de l'engagement client au niveau mondial chez SAP, où elle a dirigé et développé avec succès des équipes centrées sur les attentes des clients de l'entreprise. Avant SAP, elle a occupé divers postes de direction au sein de Oracle.

