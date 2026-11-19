Google a sélectionné Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, pour lancer plusieurs satellites de calcul dédiés à l'intelligence artificielle au premier trimestre 2029. Cette mission, réalisée à bord de la fusée lourde New Glenn, s'inscrit dans le projet Suncatcher, qui vise à expérimenter des infrastructures informatiques alimentées par l'énergie solaire en orbite. Chaque satellite embarquera des processeurs Tensor Processing Units (TPU) développés par Google, avec une puissance de calcul comparable à celle d'une baie de serveurs terrestre. Placés sur une orbite bénéficiant d'un ensoleillement presque permanent, ces équipements permettront d'évaluer la possibilité de réduire les contraintes énergétiques, foncières et de refroidissement des centres de données traditionnels.

Ce programme intervient alors que la croissance des besoins de calcul liés à l'IA exerce une pression croissante sur les réseaux électriques et les infrastructures terrestres. SpaceX et la jeune entreprise Starcloud explorent également le potentiel des centres de données spatiaux, malgré des obstacles techniques considérables. Google a déjà franchi une première étape en octobre avec le lancement d'un prototype Suncatcher, réalisé en partenariat avec Planet Labs à bord d'une fusée SpaceX. Les premiers résultats indiquent un fonctionnement conforme aux attentes, mais les essais doivent encore déterminer la résistance des composants aux vibrations, aux radiations et aux températures extrêmes. La dissipation thermique représente notamment un défi majeur, l'absence d'air en orbite imposant le recours à des systèmes de transport de chaleur et à des panneaux radiateurs.

Le contrat constitue également une avancée commerciale pour Blue Origin, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché des lancements orbitaux avec New Glenn, après plusieurs retards de développement et une explosion sur une aire de lancement en mai. Pour Google, la mission de 2029 marquera le passage d'un prototype initial à une expérimentation impliquant plusieurs satellites informatiques de plus grande capacité. La viabilité économique de cette approche reste toutefois incertaine en raison du coût des lancements, de la complexité des équipements et des limites actuelles de la production de satellites. Le projet Suncatcher doit ainsi permettre de déterminer si les avantages d'une alimentation solaire presque continue peuvent compenser ces contraintes et ouvrir, à plus long terme, la voie à une exploitation commerciale du calcul spatial.