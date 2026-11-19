Google choisit Blue Origin, la société de Bezos, pour lancer des satellites dédiés au calcul IA en 2029

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, a annoncé jeudi que Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) avait choisi sa fusée New Glenn pour lancer les satellites du projet Suncatcher, une expérience visant à faire fonctionner des systèmes d’intelligence artificielle dans l’espace.

Cette mission prévue s'inscrit dans le cadre des efforts visant à délocaliser hors de la Terre les calculs d'IA, très gourmands en énergie, en utilisant la lumière du soleil en orbite afin d'alléger la pression sur les réseaux électriques, les infrastructures terrestres et les systèmes de refroidissement.

Des entreprises telles que SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, et la start-up Starcloud étudient la possibilité de mettre en place des centres de données en orbite, car l’utilisation croissante de l’IA stimule la demande en capacité de calcul et met à rude épreuve les infrastructures de soutien au sol.

Prévu pour le premier trimestre 2029, ce lancement constituera le premier vol de transport lourd de Google dédié au projet Suncatcher et permettra de mettre en orbite plusieurs satellites informatiques à bord de New Glenn.

Chaque satellite sera équipé des unités de traitement tensoriel (TPU) de Google, des puces développées en interne par le géant de la recherche pour exécuter des programmes d’IA, dont la capacité de calcul est à peu près équivalente à celle d’un rack de serveurs dans un centre de données classique.

Ils entreront sur une orbite bénéficiant d’un ensoleillement quasi continu, ce qui permettra à Google d’étudier si l’énergie solaire peut prendre en charge des calculs intensifs dans l’espace.

L'accord conclu jeudi confère à Blue Origin une mission future majeure pour New Glenn, alors que la société cherche à développer son activité de lancement après des retards et une explosion sur la rampe de lancement en mai.

Google et Planet Labs PL.N ont lancé le premier prototype du "Project Suncatcher" à bord d’une fusée SpaceX en octobre et ont déclaré que le satellite fonctionnait comme prévu après avoir établi le contact.

Cette mission vise à vérifier si les puces peuvent résister aux forces de lancement, aux rayonnements et aux températures extrêmes, tandis que les ingénieurs étudient comment les refroidir en l’absence de circulation d’air, contrairement à ce qui est possible sur Terre.

Les rayonnements peuvent endommager les composants électroniques et corrompre les données, tandis que la chaleur dégagée par ces puces puissantes doit être évacuée par des conduites et des panneaux plutôt que par des systèmes de refroidissement conventionnels.

Les experts ont également souligné que les coûts élevés de lancement, les obstacles techniques et la production limitée de satellites pourraient retarder de plusieurs années la mise en service commerciale des centres de données en orbite.