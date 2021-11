Google (Alphabet) : la cour européenne confirme l’amende de 2,42 milliards d’euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le Tribunal a reconnu le caractère anticoncurrentiel de la pratique litigieuse et rejeté les arguments invoqués par Google pour contester les passages de la décision attaquée relatifs aux conséquences de la pratique litigieuse sur le trafic. Le Tribunal a aussi écarté l'existence d'éventuelles justifications objectives au comportement de Google.

