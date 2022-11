Google (Alphabet) et Renault renforcent leur partenariat

(AOF) - Renault Group et Google ont annoncé une nouvelle étape dans leur partenariat avec la signature de nouveaux contrats portant sur la conception et la réalisation de l’architecture numérique du « Software Defined Vehicle » ou véhicule défini autour du logiciel, et sur le renforcement de la digitalisation du groupe.

Les deux partenaires développeront d'une part, un ensemble de composants logiciels dédiés à la plateforme du " Software Defined Vehicle ", à la fois à bord et en périphérie du véhicule, et d'autre part, approfondiront les synergies et usages dans le cadre de la stratégie " Move to Cloud " du groupe.

Cette collaboration sur le cloud computing initiée en 2018, s'accélère aujourd'hui pour créer un véritable jumeau numérique doté des technologies d'Intelligence Artificielle les plus avancées pour faciliter l'intégration continue de services dans le véhicule et la création de nouvelles applications embarquées (In-Car Services) ou débarquées sur demande.

" Dotée d'une plateforme informatique partagée, de mises à jour continues et d'un accès rationalisé aux données de la voiture, l'approche SDV développée en partenariat avec Google transformera nos véhicules en objets plus technologiques. Cela augmentera la valeur résiduelle et la rétention après-vente, qui sont deux facteurs clés de notre performance financière, et contribuera au déploiement de notre portefeuille de nouveaux services ", a déclaré Luca de Meo, directeur général de Renault Group.