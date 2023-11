Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goodyear: plan stratégique, plusieurs options sur la table information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Goodyear a annoncé mercredi à l'occasion de la présentation d'un nouveau plan stratégique qu'il réfléchissait à un certain nombre d'options stratégiques concernant ses activités dans le chimie, sa marque Dunlop et ses pneus tout-terrain.



Ce plan de transformation - baptisé 'Goodyear Forward' - prévoit une optimisation du portefeuille, une amélioration des marges et une réduction de l'endettement, avec l'objectif affiché de créer de la valeur pour les actionnaires.



Le programme mis en place par un comité issu du conseil d'administration vise à générer des produits de quelque deux milliards de dollars via la réorganisation des activités.



Il vise aussi des réductions de coûts de l'ordre d'un milliard de dollars sur une base annualisée d'ici à la fin 2025, ce qui devrait lui permettre de doubler sa marge opérationnelle à 10% à cet horizon.



Le manufacturier américain a également annoncé que son PDG Richard J. Kramer avait manifesté son désir de quitter ses fonctions l'an prochain.



Goodyear indique avoir mandaté un cabinet spécialisé dans le recrutement de cadres de premier plan afin d'identifier des candidats à la fois internes et externes susceptibles de lui succéder.



L'action grimpait de plus de 6% en cotations avant-Bourse suite à toutes ces annonces.





