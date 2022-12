Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Goodyear: nouvelle directrice financière information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 13:25

(CercleFinance.com) - Goodyear a fait part mercredi soir de la nomination de Christina Zamarro au poste de vice-présidente exécutive et directrice financière, sous l'autorité directe de Richard J Kramer, le PDG du fabricant de pneumatiques.



À ce titre, elle dirigera l'organisation financière mondiale de Goodyear et supervisera tous les aspects des finances de l'entreprise, y compris la trésorerie, les relations avec les investisseurs, la comptabilité, l'audit et la planification et l'analyse financières.



Christina Zamarro succédera ainsi le 1er janvier 2023 à Darren R Wells, qui deviendra alors vice-président exécutif et directeur administratif. Elle a rejoint Goodyear en 2007 pour occuper actuellement le poste de vice-présidente, finances et trésorière.