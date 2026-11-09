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Goodyear nomme Roger Wood au poste de directeur général par intérim ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 14:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action Goodyear Tire & Rubber GT.O recule de 6 % à 4,10 dollars en pré-ouverture

** La société nomme Roger Wood au poste de directeur général par intérim; il siège au conseil d'administration de Goodyear depuis 2023

** GT annonce que Mark Stewart quitte ses fonctions de directeur général, de président et de membre du conseil d'administration avec effet immédiat

** Le conseil d'administration recherche actuellement un successeur permanent

** La société évalue également une série d’initiatives stratégiques et opérationnelles, notamment l’optimisation de son portefeuille d’activités et de son implantation géographique

** "Le conseil d’administration a constitué un comité spécial en début d’année afin de mener un examen stratégique rigoureux de la société, dans le but de renforcer ses performances et de créer de la valeur pour les actionnaires", a déclaré Joe Hinrichs, président du conseil d’administration

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 50 % depuis le début de l’année

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