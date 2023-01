Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goodyear: mesures de réduction des coûts information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Goodyear annonce des mesures de réduction des coûts en réponse à un environnement industriel difficile et à la pression sur les coûts entraînée par l'inflation, mesures qui entraîneraient une réduction d'environ 5% du personnel mondial, soit environ 500 postes.



'Nos résultats du quatrième trimestre ont été inférieurs à nos attentes compte tenu d'un contexte industriel nettement plus faible, en particulier en Europe', met en avant Richard Kramer, le PDG du fabricant de pneumatiques.



Ces mesures, qui devraient être achevées au cours du premier semestre 2023, se traduiront par des charges avant impôts d'environ 55 millions de dollars, et des gains annualisés d'environ 15 millions à compter du deuxième trimestre.





