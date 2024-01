Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Goodyear: Mark Stewart, ex-Stellantis, est nommé DG information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 13:59









(CercleFinance.com) - Goodyear a annoncé jeudi la nomination de Mark Stewart, l'ancien patron de Stellantis en Amérique du Nord, au poste de directeur général, un rôle qu'il endossera à partir du lundi 29 janvier.



Stewart succédera à Richard J. Kramer, qui avait précédemment annoncé son intention de quitter ses fonctions après 24 ans passés au sein du fabricant de pneumatiques, dont 14 en tant que PDG.



C'est Laurette Koellner, administratrice indépendante depuis 2019, qui le remplacera à la tête du conseil d'administration du manufacturier américain.



Stewart occupait jusqu'ici la rôle de directeur général adjoint (COO) de Stellantis en charge de la région Amérique du Nord, une zone qui représente un effectif de plus de 88.000 employés pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 90 milliards de dollars.



A titre de comparaison, Goodyear affiche un effectif de 74.000 personnes pour un chiffre d'affaires qui a atteint 20,8 milliards de dollars en 2022.



Le titre était attendu en hausse de 1,5% jeudi à Wall Street suite à cette nomination.





