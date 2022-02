Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goodyear: hausse de 30% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Goodyear publie au titre des trois derniers mois de 2021 un bénéfice net ajusté de 162 millions de dollars (57 cents par action), comparativement à 103 millions (44 cents par action) un an auparavant, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 32% à 398 millions.



Les ventes du pneumaticien se sont élevées à 5,1 milliards de dollars, en croissance de 38% 'attribuable à la fusion avec Cooper Tire, à l'amélioration des prix et du mix, à l'augmentation des ventes d'autres entreprises liées aux pneus et à l'augmentation du volume'.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, Goodyear a réalisé un bénéfice net ajusté de 553 millions de dollars (2,09 dollars par action), pour un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 42%.





Valeurs associées GOODYEAR T & RUB NASDAQ -15.32%