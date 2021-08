Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goodyear : des résultats bien meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - Goodyear Tire & Rubber a fait état vendredi de résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par la reprise économique et par le rachat de Cooper Tire. Le groupe d'Akron (Ohio) a dévoilé ce matin un bénéfice net de 67 millions de dollars, soit 27 cents par action, au titre du deuxième trimestre contre une perte de 696 millions de dollars (-2,97 dollars par titre) un an plus tôt. A titre de comparaison, le consensus ne visait que 14 cents l'action. Son chiffre d'affaires a bondi de 86%, à quatre milliards de dollars, une performance là encore largement supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 3,25 milliards. Les ventes ont grimpé de 99% dans les Amériques et de 82% dans la région EMEA (Europe-Moyen-Orient-Afrique), le deuxième marché du groupe, tandis qu'elles ont augmenté de 48% en Asie Pacifique. Le pneumaticien n'a pas communiqué ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice, mais a souligné que le marché des pneumatiques pour véhicules électriques avait doublé. L'action gagnait plus de 2% ce matin en cotations avant-Bourse. A la clôture de mardi, le titre affichait une hausse de près de 40% depuis le début de l'année.

