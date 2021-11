Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goodyear : bénéfice net de 132 ME au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 13:41









(CercleFinance.com) - Les ventes se sont élevées à 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, en croissance de 42 % par rapport à l'année dernière sur la même période. Les ventes de Goodyear pour les neuf premiers mois de 2021 se sont élevées à 12,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 43 % par rapport à la période 2020. Le bénéfice net de Goodyear au troisième trimestre 2021 est de 132 millions de dollars (46 cents par action) contre une perte nette de 2 millions de dollars (1 cent par action) il y a un an. Le bénéfice net ajusté est de 206 millions de dollars (72 cents par action) par rapport au bénéfice net ajusté de 24 millions de dollars (10 cents par action) au trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net de Goodyear est de 211 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2021 (82 cents par action) contre une perte nette de 1,3 milliard de dollars (5,62 dollars par action). Le bénéfice net ajusté est de 390 millions de dollars (1,52 $ par action), contre une perte nette de 550 millions de dollars (2,35 $ par action).

Valeurs associées GOODYEAR T & RUB NASDAQ +9.18%