Goodyear: 700 suppressions de postes en Asie Pacifique information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 17:07

(CercleFinance.com) - Goodyear a annoncé lundi qu'il prévoyait de supprimer autour de 700 postes dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses métiers en Asie Pacifique, visant notamment à améliorer la rentabilité de ses activités en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Dans un communiqué, le fabricant américain de pneumatiques explique que ces mesures visent à s'éloigner du modèle de distribution en propre qu'il privilégiait jusqu'ici pour adopter un modèle opérationnel tourné vers des détaillants externes.



Cette décision va se traduire par la suppression de neuf centres logistiques et de la cession ou de l'abandon d'environ 100 boutiques physiques, poursuit-il.



Le manufacturier souligne que ce programme de 'rationalisation' s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation plus générale de ses activités, visant à améliorer son positionnement concurrentiel et soutenir sa croissance.



Ce projet, qui devrait être bouclé d'ici à la fin 2024, est censé entraîner des charges comprises entre 55 et 65 millions de dollars après-impôts, dont 40 à 50 millions seront payées en numéraire.



Mais ces mesures devraient aussi permettre d'accroître, à compter de 2025, entre 50 et 55 millions de dollars le résultat opérationnel annuel de sa division d'Asie Pacifique, essentiellement via la réduction de ses frais de vente, généraux et administratifs (SG&A).



Cotée à la Bourse de New York, l'action Goodyear progressait d'environ 1% lundi en début de séance à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice S&P 500.