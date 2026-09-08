Goodwin, au Royaume-Uni, s'effondre ; selon un rapport, Cerberus serait sur le point de conclure un accord concernant une de ses divisions

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8 septembre - ** L'action de la société d'ingénierie mécanique Goodwin GDWN.L a inversé la tendance pour reculer de 11,5% à 17 800 pence, après avoir bondi à la suite d'un article de presse indiquant que Cerberus était sur le point de conclure un accord concernant l'une de ses divisions

** La société américaine de capital-investissement Cerberus serait sur le point de conclure un accord d’un montant de 1 milliard de livres sterling (1,36 milliard de dollars) portant sur l’activité de défense de Goodwin, a rapporté le Financial Times

** L'accord pourrait être conclu d'ici quelques jours, a rapporté le FT, citant des sources proches du dossier

** Tout accord avec un acquéreur étranger concernant les actifs de défense de Goodwin pourrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part du gouvernement britannique

** Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Goodwin et Cerberus n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Reuters

** En août, Goodwin avait déclaré qu’elle étudiait la vente éventuelle de certaines parties de son activité d’ingénierie mécanique, alors qu’elle s’engageait dans une révision stratégique plus large

** GDWN en baisse de 17% depuis le début de l'année

(1 dollar = 0,7378 livre sterling)