** L'action de la plateforme de réduction des coûts des médicaments sur ordonnance GoodRx GDRX.O recule de 11,3 % à 2,66 dollars avant l'ouverture de la Bourse, alors que la société publie ses résultats du troisième trimestre
** La société est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février, si cette tendance se confirme
** GDRX indique lors de sa conférence téléphonique sur les résultats que la baisse des prix du GLP-1 va nuire à la rentabilité de sa division Pharma Direct, entraînant une baisse du chiffre d'affaires en 2027
** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires et d’EBITDA ajusté pour l’exercice 2026 au-delà des attentes des analystes – données compilées par LSEG
** JPMorgan estime que la révision à la hausse des prévisions pour 2026 est encourageante, mais que la baisse attendue du chiffre d'affaires de Pharma Direct en 2027 incitera les investisseurs à rester attentifs à la capacité de la société à maintenir sa croissance jusqu'en 2028
** GDRX publie un BPA et un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieurs aux estimations des analystes
** Sur les 14 courtiers qui attribuent une note au titre, 3 recommandent « d’acheter » ou mieux, 9 « de conserver » et 2 « de vendre »; l’objectif de cours médian s’établit à 3,5 dollars – données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, le cours de l'action GDRX affichait une hausse de plus de 10 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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