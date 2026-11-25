GoodRx recule sous le poids des prévisions de chiffre d'affaires de Pharma Direct pour 2027

** L'action de la plateforme de réduction des coûts des médicaments sur ordonnance GoodRx GDRX.O recule de 11,3 % à 2,66 dollars avant l'ouverture de la Bourse, alors que la société publie ses résultats du troisième trimestre

** La société est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février, si cette tendance se confirme

** GDRX indique lors de sa conférence téléphonique sur les résultats que la baisse des prix du GLP-1 va nuire à la rentabilité de sa division Pharma Direct, entraînant une baisse du chiffre d'affaires en 2027

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires et d’EBITDA ajusté pour l’exercice 2026 au-delà des attentes des analystes – données compilées par LSEG

** JPMorgan estime que la révision à la hausse des prévisions pour 2026 est encourageante, mais que la baisse attendue du chiffre d'affaires de Pharma Direct en 2027 incitera les investisseurs à rester attentifs à la capacité de la société à maintenir sa croissance jusqu'en 2028

** GDRX publie un BPA et un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieurs aux estimations des analystes

** Sur les 14 courtiers qui attribuent une note au titre, 3 recommandent « d’acheter » ou mieux, 9 « de conserver » et 2 « de vendre »; l’objectif de cours médian s’établit à 3,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le cours de l'action GDRX affichait une hausse de plus de 10 % depuis le début de l'année