Goldman Sachs va supprimer plus de 3 200 postes

Goldman Sachs avait fortement augmenté ses effectifs pendant la pandémie. Ils ont augmenté de 11 000 personnes, soit 29 %, entre la fin de 2019 et septembre dernier, précise le Wall Street Journal.

Selon une source citée par Reuters, la banque d'investissement devrait être la plus affectée des grandes divisions sur fond de ralentissement du nombre des opérations de fusions & acquisitions en raison de la volatilité sur les marchés financiers.

(AOF) - La banque d’affaires Goldman Sachs va commencer à supprimer des postes cette semaine et pourrait ainsi réduire ses effectifs de 3 200 personnes, affirment Bloomberg et plusieurs médias anglo-saxons. Goldman Sachs emploie environ 49 000 personnes. Ces suppressions de postes toucheront l'ensemble de la banque, dont son activité dédiée au grand public, dont il souhaite réduire la voilure.

