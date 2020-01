Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : va se réorganiser en quatre segments Cercle Finance • 07/01/2020 à 14:54









(CercleFinance.com) - Afin de mieux refléter la façon dont la société est désormais gérée, Goldman Sachs s'apprête à réorganiser ses opérations en quatre nouveaux segments. Ainsi, à partir de ses résultats du quatrième trimestre (annoncés la semaine prochaine), le géant new-yorkais va s'organiser en une unité de banque d'investissement, une division des marchés mondiaux, une activité de gestion d'actifs et un segment de gestion de patrimoine et de consommation. Dans la pratique, la division phare des services à la clientèle institutionnelle a été renommée marchés mondiaux. Le segment gestion de patrimoine et de consommation comprendra la plate-forme numérique de l'entreprise, Marcus, ainsi que la fourniture de cartes de crédit.

