Goldman Sachs va prendre la pleine propriété de sa co-entreprise chinoise

(AOF) - Goldman Sachs a reçu l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) pour prendre la pleine propriété de Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited. Il en était le copropriétaire depuis 17 ans en raison de la réglementation chinoise. Cette dernière évolue et le système financier du pays s'ouvre de plus en plus à des acteurs majeurs des États-Unis et d'ailleurs. La société sera rebaptisée Goldman Sachs (China) Securities Company Limited.

