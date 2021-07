Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : un deuxième trimestre meilleur que prévu Cercle Finance • 13/07/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dévoilé mardi des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes et annoncé dans la foulée une augmentation de son dividende. Pour son deuxième trimestre clos le 30 juin, la firme de Wall Street fait état d'un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars, presque multiplié par quinze par rapport aux 373 millions de dollars publiés l'an dernier. Ramené par action, son profit net ressort à 15,02 dollars, alors que le marché n'attendait en moyenne que 10 dollars par titre. Goldman Sachs a par ailleurs fait état d'un produit net bancaire en hausse de 16% à 15,4 milliards de dollars sur le trimestre, contre 12 milliards attendus. Si le produit net des ses activités de marchés a dévissé de 43% à 3,3 milliards de dollars d'une année sur l'autre, son métier de banque d'investissement a, lui, vu ses revenus grimper de 26% à 3,5 milliards. Fort de ces résultats, Goldman Sachs a annoncé un relèvement de 60% de son dividende trimestriel, qui passera à deux dollars l'action à compter du troisième trimestre. Après les solides résultats trimestriels de JPMorgan, également dévoilés ce matin, ces bonnes performances illustrent la bonne santé de l'industrie bancaire aux Etats-Unis. Le titre Goldman Sachs progressait de 0,4% en avant-Bourse après cette publication, tandis que l'action JPMorgan cédait 1%.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE 0.00%