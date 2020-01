Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : sous les attentes au quatrième trimestre Cercle Finance • 15/01/2020 à 14:26









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce ce mercredi des revenus nets de 9,96 milliards de dollars au dernier trimestre 2019 et un bénéfice net de 1,92 milliard de dollar, le tout représentant 4,69 dollars par action. Ceci est à comparer à un consensus de l'ordre de 5,56 dollars, et à un gain de 6,04 dollars par action sur la même période en 2018. Sur l'ensemble de l'année 2019, Goldman Sachs revendique par ailleurs des revenus nets de 36,55 milliards de dollars, un bénéfice net de 8,47 milliards de dollars, et un BPA de 21,03 dollars. En 2018, le BPA annuel s'élevait pour sa part à 25,27 dollars.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE 0.00%