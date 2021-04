Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : souhaite renforcer sa présence au Royaume-Uni Cercle Finance • 13/04/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a annoncé aujourd'hui son intention de renforcer sa présence au Royaume-Uni en ouvrant un nouveau bureau à Birmingham. Celui-ci pourrait ouvrir dès le 3e trimestre 2021, espère le groupe. 'Nous pensons que Birmingham offre un certain nombre d'avantages uniques et que la proximité de la ville avec notre bureau de Londres permettra de se déplacer facilement entre les bureaux britanniques pour que nos employés restent en contact étroit avec d'autres divisions et clients', assure Goldman Sachs qui, à terme, prévoit d'y accueillir plusieurs centaines de salariés.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE +0.27%