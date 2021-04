Goldman Sachs se joue une nouvelle fois du consensus et dévoile des résultats historiques

(AOF) - Goldman Sachs a dévoilé une performance supérieure aux prévisions de Wall Street grâce à la solide performance de sa banque d'investissement. Au premier trimestre, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe en progression de 464% à 6,836 milliard de dollars, soit 18,60 dollars par action. Il s'agit d'un nouveau record. Classiquement pour Goldman Sachs, le consensus est largement très éloigné de la réalité à 10,22 dollars.

Les revenus de Goldman Sachs ont doublé à 17,7 milliards de dollars, dépassant également aisément les prévisions de Wall Street : 12,56 milliards de dollars.

S'agissant des métiers, la banque d'investissement s'est distinguée avec une hausse de 73% de ses revenus à 3,77 milliards de dollars grâce aux nombreuses et importantes introductions en Bourse réalisées. Le bénéfice net a flambé de 390% à 1,68 milliard de dollars.

Les métiers de marchés (courtage obligataire et sur actions) n'ont pas non plus démérité. Ils ont enregistré une progression de 47% de leurs revenus à 7,58 milliards d'euros pour un bénéfice net en hausse de 38% à 2,8 milliards de dollars. Ils ont profité en particulier du dynamisme du courtage sur actions, dont les revenus ont bondi de 68% à 3,69 milliards de dollars. Ceux du courtage obligataire sont en hausse de 31% à 3,9 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS