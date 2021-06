Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : s'installera à Birmingham dès septembre Cercle Finance • 16/06/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce aujourd'hui avoir signé un accord pour occuper un étage de l'espace WeWork de Colmore Row, à Birmingham (Royaume-Uni). Conclu pour une durée de deux ans, l'accord prévoit aussi une option portant sur un éventuel espace supplémentaire. Goldman Sachs indique que les employés devraient prendre possession des lieux d'ici septembre 2021. Goldman Sachs avait annoncé en avril son intention d'établir un bureau à Birmingham, avec un effectif potentiel de plusieurs centaines dans les années à venir, mené par sa division Engineering. A terme, l'entreprise a l'intention de consolider sa présence à Birmingham avec un bureau permanent, indique-t-elle.

