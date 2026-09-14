Goldman Sachs revoit ses prévisions et table désormais sur une hausse des taux de la Fed en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification du titre, ajout de détails et de contexte)

Goldman Sachs s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre, rejoignant ainsi un nombre croissant de sociétés de Wall Street qui anticipent un nouveau resserrement monétaire alors que les craintes d'inflation persistent.

Dans une note publiée vendredi, la société de courtage est revenue sur sa prévision antérieure selon laquelle la Fed maintiendrait ses taux inchangés, invoquant les anticipations des marchés qui laissent entrevoir une forte probabilité de hausse des taux, ainsi que la réticence probable des décideurs politiques à surprendre les investisseurs en marquant une pause.

Goldman Sachs a précisé que ce revirement était principalement motivé par les anticipations des marchés plutôt que par un changement significatif de ses perspectives économiques, ajoutant que la récente flambée des prix du pétrole pourrait inciter certains décideurs politiques à se montrer plus enclins à soutenir un resserrement supplémentaire.

Ces prévisions révisées interviennent alors que des données sur les prix à la production aux États-Unis plus élevées que prévu et une flambée des cours du pétrole au-delà des 100 dollars le baril ont ravivé les craintes inflationnistes, incitant les investisseurs et certaines sociétés de courtage à miser davantage sur la nécessité pour la Fed de resserrer encore sa politique monétaire.

Les marchés anticipent désormais une probabilité de 87% d’une hausse de 0,25 point des taux de la Fed ce mois-ci, contre environ 70% avant la publication des dernières données, et s’attendent également à une nouvelle hausse en décembre, selon l’outil FedWatch de CME.