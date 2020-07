Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : règlement pour le scandale 1MDB en Malaisie Cercle Finance • 24/07/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs fait part d'un accord de principe avec le gouvernement de la Malaisie, auquel il versera jusqu'à 3,9 milliards de dollars pour mettre un terme à des enquêtes judiciaires et réglementaires dans le cadre du scandale 1MDB. Selon cet accord, la banque d'affaires new-yorkaise paiera 2,5 milliards de dollars et donnera une garantie que la Malaisie recevra au moins 1,4 milliard de recettes des actifs liés au fonds 1MDB saisis par les autorités à travers le monde. Pour rappel, le fonds 1MDB a été mis en place par l'ancien premier ministre malaisien Najib Razak, qui est accusé entre autres d'avoir utilisé de façon inappropriée les fonds souverains de la Malaisie.

