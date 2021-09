Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : recrute un transfuge de McKinsey pour l'Asie information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a annoncé hier soir le recrutement de Kevin Sneader, ex-directeur associé chez McKinsey & Company, en tant que co-président de la zone Asia Pacific (sans le Japon) aux côtés de Todd Leland. Kevin Sneader accède par ailleurs au statut d'associé et rejoint le comité de direction de Goldman Sachs. Précédemment, il avait passé 32 ans chez McKinsey & Company et travaillé à Hong Kong entre 1996 et 1998 puis de 2014 à 2020. ' La région Asie-Pacifique continue de représenter des opportunités de croissance passionnantes pour Goldman Sachs. L'expérience internationale et asiatique de Kevin, et ses relations étroites avec des clients mondiaux et asiatiques dans de nombreux secteurs contribueront de manière significative à l'exécution de notre stratégie ', a commenté David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE -1.25%