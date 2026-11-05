Goldman Sachs promeut 109 banquiers au rang d'associés, mais ne communique pas de données démographiques

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par Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N a promu 109 banquiers au rang très convoité d’associés, ce qui représente sa plus importante promotion d’associés depuis 2010, a-t-elle annoncé jeudi. Toutefois, contrairement aux années précédentes, elle n’a pas communiqué de répartition démographique, alors que la guerre menée par l’administration Trump contre les initiatives en faveur de la diversité continue d’avoir un impact sur le monde des affaires américain.

Ces nominations, qui ont lieu tous les deux ans, sont en hausse par rapport aux 95 associés nommés en 2024. Le statut d’associé est un héritage de l’époque où Goldman Sachs était une société privée: les associés mettaient alors en commun leurs fonds personnels pour financer les activités de trading et de banque d’investissement, puis se partageaient les bénéfices ou les pertes qui en découlaient.

Les entreprises de Wall Street ont revu à la baisse leurs initiatives en matière de diversité après que le président Donald Trump a lancé, dès son entrée en fonction, une vaste campagne contre les pratiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) tant au sein du gouvernement que dans le secteur privé, alléguant que ces programmes sont discriminatoires.

Un dirigeant de Goldman Sachs a invoqué l’évolution du contexte juridique de ces dernières années pour justifier l’absence de ventilation des données démographiques, mais a ajouté que la société continuait de considérer la diversité de ses effectifs comme essentielle à sa réussite commerciale.

En 2024, la société a annoncé que 26 femmes, soit 27% de la promotion, avaient été promues au rang d’associées. Cette promotion comptait également 6% de cadres hispaniques et 4% de cadres noirs.

Ces promotions prendront effet le 1er janvier; 85% des personnes concernées occupent des postes dans des divisions génératrices de revenus, notamment la banque internationale et les marchés, ainsi que la gestion d’actifs et de patrimoine.

Le mois dernier, Goldman Sachs a annoncé des résultats financiers qui ont dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, , grâce à une activité de fusions-acquisitions restée stable et à la hausse de ses revenus boursiers, favorisée par la volatilité des marchés liée au conflit au Moyen-Orient.

L'action a reculé d'environ 2% depuis le début de l'année, sous-performant l'indice S&P 500, en hausse de 8%. Ses actions ont également sous-performé celles de JPMorgan JPM.N et de Morgan Stanley MS.N depuis le début de l'année.

Cette promotion, qui comptera environ 500 membres, dont les principaux dirigeants de Goldman, reste un élément important de sa culture d’entreprise, même après l’entrée en Bourse en 1999 de la société fondée en 1869. Plus d’une centaine d’entre eux seront des femmes, a déclaré un dirigeant.