Goldman Sachs prévoit une once d'or à 2 300 dollars

(AOF) - Goldman Sachs a confirmé sa vision positive sur l'once d'or et d'argent, visant respectivement 2300 dollars et 30 dollars à un horizon de 12 mois. La banque américaine prévoyait auparavant 2000 dollars et 22 dollars. Elle juge en effet que le potentiel de baisse des taux d'intérêt réel n'est pas épuisé. Rappelant qu'il a toujours considéré l'or comme la monnaie de dernier recours, l'expert explique que de réelles inquiétudes ont émergé à propos de la longévité du dollar en tant que monnaie de réserve.

Il explique leur émergence par l'endettement élevé du gouvernement américain, l'accroissement des tensions géopolitiques, l'incertitude élevé sur les plans politique et social aux Etats-Unis, mais aussi par une évolution potentielle de la Fed américaine vers un biais inflationniste.