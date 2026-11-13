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Goldman Sachs prévoit que le S&P 500 atteindra 8 700 points l'année prochaine, malgré un ralentissement de la croissance des bénéfices
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 15:23

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Goldman Sachs prévoit que l' .SPX de référence S&P 500 atteindra 8 700 points au cours des 12 prochains mois, les valorisations plus attractives suite à la récente vague de ventes massives devant permettre aux actions d'enregistrer des rendements positifs malgré un ralentissement de la croissance des bénéfices.

L'objectif de cours de la société de courtage de Wall Street représente une hausse de plus de 14 % par rapport au dernier cours de clôture de l'indice, à 7 592,40 points.

Les prévisions de Goldman font suite à une vague de ventes massive touchant les plus grandes entreprises technologiques, après que la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines la semaine dernière a ravivé les craintes d’un ralentissement du développement des centres de données.

La société de courtage s’attend à ce que les taux de croissance des bénéfices sur les marchés mondiaux diminuent au moins de moitié d’ici 2027, les États-Unis à eux seuls devant passer de 36 % à 11 %, probablement en raison d’un ralentissement de la croissance des dépenses d’investissement des hyperscalers.

Ce ralentissement des dépenses pèserait sur les bénéfices de l’ensemble du secteur des infrastructures d’IA, mais grâce à des valorisations plus attractives, à une croissance économique et des bénéfices positive mais plus modérée, ainsi qu’à la baisse des rendements obligataires et de l’inflation, les actions continueront de progresser l’année prochaine, a déclaré Goldman dans une note publiée jeudi.

Les valorisations restent attractives, le S&P 500 s'échangeant dernièrement à environ 18,5 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, bien en deçà de ses récents sommets supérieurs à 23 fois.

En ce qui concerne les actions, Goldman a maintenu une recommandation « surpondérée » pour les États-Unis et le Japon, « neutre » pour l’Asie et les marchés émergents, et « sous-pondérée » pour l’Europe.

« À partir de là, nous prévoyons que les actions généreront des rendements positifs, même si la volatilité sera plus élevée que ces dernières années », a déclaré Goldman Sachs.

Les difficultés rencontrées par le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O après la démission de son directeur général de longue date, Jensen Huang, à la suite d’allégations d’aventures extraconjugales, ont renforcé les inquiétudes concernant le secteur de l’IA.

Nvidia se négocie à environ 11,7 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels sur 12 mois, son plus bas niveau depuis février 2012, selon les données compilées par LSEG.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 15:23:59.

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