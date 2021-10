Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : prend le contrôle de sa coentreprise GSGH information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé hier avoir reçu l'autorisation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) de prendre la pleine propriété de Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited (GSGH). Par conséquent, la société Goldman Sachs fait l'acquisition de la partie de GSGH qu'elle ne détenait pas encore, une opération qui marque le début d'un nouveau chapitrepour ses activités en Chine après une joint-venture fructueuse de 17 ans. 'L'obtention de la pleine propriété de GSGH nous permettra de positionner notre société pour une croissance et un succès à long terme sur ce marché sous une seule entité en propriété exclusive, qui sera rebaptisée Goldman Sachs (China) Securities Company Limited', indique la banque.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE +3.88%