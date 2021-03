Goldman Sachs prédit un cycle haussier pour les matières premières

(AOF) - Les matières premières sont sur une voie royale, assure Goldman Sachs dans une étude. La banque américaine estime que nous somme à l'aube d'un nouveau " bull market " solide, tous les marchés, sauf le cacao et le zinc, étant en déficit structurel. Selon le broker, la fermeture des économies a créé un fossé entre la consommation de services et de biens conduisant les gouvernements à stimuler l'activité tout en limitant la circulation du virus.

Le bureau d'études évoque ainsi la mise en œuvre de politiques de redistribution, environnementales et d'intervention dans les chaînes d'approvisionnement.

Les analystes estiment que ce marché haussier est soutenu par la demande, et non par l'offre. Ils citent le premier plan de relance de 950 milliards de dollars du Congrès, les initiatives vertes de l'Union européenne, l'accélération du mouvement de restockage en Chine et le nouveau plan de relance de 1 900 milliards de dollars de Joe Biden.

Le bureau d'études souligne que les Etats-Unis et la Chine ont accéléré la reprise de contrôle de leurs approvisionnements, la Chine cherchant à limiter les exportations de terres rares tandis que les Etats-Unis ont lancé une revue de la chaine d'approvisionnement du secteur automobile après que ce dernier a manqué de micro-puces.

Le courtier observe une progression de l'offre, mais pas assez rapide pour rattraper la demande, ce qui suscite des pressions inflationnistes, même pour le pétrole.

Enfin, Goldman Sachs rappelle que les matières premières sont fortement liées à la croissance de la demande, à la faiblesse du dollar et à la hausse des prix, faisant d'elles la meilleure protection contre l'inflation.