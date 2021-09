Goldman Sachs : Petershil Partners recule pour sa première séance

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le titre de la société d’investissement Petershil Partners est en légère baisse à 340,90 pence pour sa première séance de cotation à Londres. Le prix d’introduction avait été fixé à 350 pence par action, soit une valeur totale d’environ 4 milliards de livres (4,65 milliards d’euros). Petershill avait été créée en 2007 pour acquérir des participations minoritaires dans des fonds de capital-investissement, des hedge funds et d'autres gestionnaires alternatifs. Petershill Partners a levé 547 millions de livres en vendant de nouvelles actions.

