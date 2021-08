Goldman Sachs : partenariat avec l'Université de New York

(CercleFinance.com) - La City University of New York (CUNY) a annoncé aujourd'hui la création de 'CUNY Futures in Finance', une initiative globale visant à former ses étudiants à des carrières dans le secteur financier, en partenariat avec les sociétés financières Bloomberg LP, Centerbridge Partners et Goldman Sachs.

'L'initiative offrira aux étudiants talentueux de la CUNY une formation, un mentorat et un accès au secteur des services financiers, leur donnant un avantage concurrentiel dans l'un des plus grands secteurs d'emploi de la ville de New York', indique Goldman Sachs.

L'initiative sera lancée cet automne dans trois collèges supérieurs de la CUNY - Brooklyn College, City College et Lehman College - avec pour objectif de s'étendre à davantage de collèges au fil du temps.