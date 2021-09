Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé mardi la nomination de Denis Coleman, l'actuel co-responsable de sa branche de financement, au poste de directeur financier. L'ancien directeur financier de la banque d'affaire new-yorkaise, Stephen Scherr, quittera, lui, la firme à la fin du mois de janvier 2022 après avoir fait valoir ses droits à la retraite à l'issue d'une carrière de 28 ans au sein du groupe. Coleman, qui avait rejoint Goldman 1996 en tant qu'analyste financier, était jusqu'ici co-responsable de la division de financement, elle-même partie prenante de l'activité de banque d'investissement. A ce poste, il coordonnait les efforts du groupe en vue de répondre aux besoins de financement des clients.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE -0.44%