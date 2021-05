Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : nomination au conseil d'administration Cercle Finance • 25/05/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de The Goldman Sachs Group a annoncé aujourd'hui la nomination de Kimberley D. Harris en tant qu'administratrice indépendante du cabinet, avec effet immédiat. Kimberley Harris deviendra également membre de chacun des comités de gouvernance, de rémunération et de responsabilité publique du cabinet. Kimberley Harris est vice-présidente exécutive de Comcast Corporation (depuis 2019) et vice-présidente exécutive et chef du contentieux de NBCUniversal (depuis 2013). De 2010 à 2012, elle a travaillé au bureau du procureur de la Maison Blanche, notamment en tant qu'avocate adjointe principale et assistante adjointe du président de 2011 à 2012.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE +0.56%