Goldman Sachs mise sur la livre

(AOF) - Après avoir gagné plus de 4,3 % depuis le début du troisième trimestre, soit la meilleure performance des principales devises mondiales, la livre sterling devrait poursuivre sa progression dans les mois à venir. Dans une étude publiée hier, Goldman Sachs prédit une hausse de plus de 4 % d'ici la fin du premier trimestre 2020 à 82 pence par euro. La banque américaine estime que la victoire du Parti conservateur aux élections générales britanniques entrainerait probablement une résolution rapide du Brexit et la mise en place d'une politique fiscale plus libérale.