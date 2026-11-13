Goldman Sachs met en garde contre les risques pesant sur sa prévision d'un prix du cuivre à 15 400 dollars la tonne pour 2027

Goldman Sachs a déclaré jeudi qu'il voit des risques à la baisse peser sur sa prévision concernant le cours du cuivre pour 2027, fixée à 15 400 dollars la tonne métrique, à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis, invoquant les positions liées à l'IA et des anticipations de baisse des droits de douane américains.

“Le principal risque pesant sur notre prévision provient davantage des positions prises que de la demande physique”, a déclaré Goldman Sachs dans une note, faisant référence à l’exposition du marché liée à l’IA

Les investisseurs se sont montrés plus prudents face à l’essor de l’IA, craignant qu’un Congrès contrôlé par les démocrates ne ralentisse les investissements dans ce domaine et l’expansion des centres de données

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a progressé de 0,2% à 13 612 dollars la tonne, mais s'orientait vers une perte hebdomadaire dans un contexte de chute des valeurs liées à l'IA MET/L

Si les positions restent aux niveaux actuels, les cours du cuivre pourraient s’établir en moyenne autour de 14 600 dollars la tonne en 2027, a déclaré Goldman Sachs

Goldman Sachs a déclaré que les anticipations d’une baisse des droits de douane remettaient en cause son hypothèse de constitution de stocks aux États-Unis, mais a souligné que la victoire écrasante des démocrates n’éliminait pas le risque lié aux droits de douane