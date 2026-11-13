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Goldman Sachs met en garde contre les risques pesant sur sa prévision d'un prix du cuivre à 15 400 dollars la tonne pour 2027
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 05:41

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Goldman Sachs a déclaré jeudi qu'il voit des risques à la baisse peser sur sa prévision concernant le cours du cuivre pour 2027, fixée à 15 400 dollars la tonne métrique, à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis, invoquant les positions liées à l'IA et des anticipations de baisse des droits de douane américains.

  • “Le principal risque pesant sur notre prévision provient davantage des positions prises que de la demande physique”, a déclaré Goldman Sachs dans une note, faisant référence à l’exposition du marché liée à l’IA

  • Les investisseurs se sont montrés plus prudents face à l’essor de l’IA, craignant qu’un Congrès contrôlé par les démocrates ne ralentisse les investissements dans ce domaine et l’expansion des centres de données

  • Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a progressé de 0,2% à 13 612 dollars la tonne, mais s'orientait vers une perte hebdomadaire dans un contexte de chute des valeurs liées à l'IA MET/L

  • Si les positions restent aux niveaux actuels, les cours du cuivre pourraient s’établir en moyenne autour de 14 600 dollars la tonne en 2027, a déclaré Goldman Sachs

  • Goldman Sachs a déclaré que les anticipations d’une baisse des droits de douane remettaient en cause son hypothèse de constitution de stocks aux États-Unis, mais a souligné que la victoire écrasante des démocrates n’éliminait pas le risque lié aux droits de douane

  • “Nous estimons que le cuivre s'établirait en moyenne à environ 14 500 dollars la tonne en 2027, avec un risque de baisse supplémentaire si la majeure partie des stocks américains constitués cette année retournait vers le reste du monde”, a-t-il déclaré

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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