Goldman Sachs: le DG de Rubicon Carbon entre au conseil

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a annoncé aujourd'hui la nomination de Thomas K. Montag en tant qu'administrateur indépendant du conseil, à compter du 17 juillet 2023.



Thomas K. Montag deviendra également membre de chacun des comités d'audit, de gouvernance et des risques du conseil.



Thomas K. Montag est actuellement directeur général Rubicon Carbon, une plateforme de produits et de solutions axée sur le marché.



Il a précédemment occupé divers postes chez Bank of America, notamment en tant que directeur de l'exploitation d'août 2014 à décembre 2021.







