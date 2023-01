Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs: le bénéfice baisse et rate le consensus information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 14:04









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé mardi une chute de 48% de son bénéfice trimestriel, la firme américaine ayant notamment pâti d'une activité déprimée dans les métiers liés à la banque d'investissement.



Sur les trois derniers mois de l'année, le bénéfice de la banque d'affaires a atteint 1,3 milliard de dollars, soit 3,32 dollars par action, contre 3,9 milliards, ou 10,81 dollars, un an plus tôt.



Son produit net bancaire a pour sa part baissé de 16% à 10,6 milliards de dollars.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient un BPA de 5,50 dollars, pour un chiffre d'affaires de quelque 10,8 milliards de dollars.



Ses commissions dans la banque d'investissement, c'est-à-dire le financement des entreprises, ont chuté de 48% à moins de 1,9 milliard de dollars, dans un environnement économique jugé 'difficile' par le PDG du groupe, David Solomon.



Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre Goldman Sachs perdait près de 2%.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE 0.00%