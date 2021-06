Goldman Sachs : lance Transaction Banking au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé aujourd'hui le lancement de Transaction Banking (TxB) au Royaume-Uni, un service qui consiste à fournir aux clients des solutions pour leurs opérations de trésorerie quotidiennes et à optimiser leurs fonds de roulement.

Lancé il y a un an aux Etats-Unis, ce service à permis à Goldman Sachs d'attirer plus de 250 clients, d'encaisser plus de 35 milliards de dollars de dépôts et de traiter des trilliards de dollars via ses systèmes.

'La croissance de cette activité a dépassé nos estimations et nous sommes très heureux d'amener TxB au Royaume-Uni pour élargir notre clientèle et rationaliser les services bancaires pour les sociétés multinationales présentes aux États-Unis et au Royaume-Uni', indique la banque.