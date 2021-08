Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : la CE autorise la coacquisition d'Open Road information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 16:46









(CercleFinance.com) - En vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la Commission européenne (CE) a annoncé aujourd'hui autoriser l'opération par laquelle Carsales Holdings, Goldman Sachs et Eurazeo souhaitent acquérir un contrôle conjoint d'Open Road Parent, une société proposant des places de marché en ligne et des solutions de commercialisation numérique connexes aux États-Unis pour la vente de véhicules et d'équipements. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que les activités actuelles et futures attendues d'Open Road dans l'espace économique européen sont très marginales. En outre, l'opération envisagée ne donnera lieu à aucun chevauchement horizontal ou lien vertical entre les activités d'Open Road et de Carsales.

