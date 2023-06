Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Goldman Sachs: l'UE valide une opération sur Daiwa Resort information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 16:36

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de la société japonaise Daiwa Resort par l'américain Goldman Sachs et la société émiratie Platinum Spring.



Daiwa Resort possède et exploite un réseau de 24 hôtels, comprenant des hôtels d'affaires et de villégiature, au Japon.



Goldman Sachs est une société mondiale de services bancaires d'investissement, de valeurs mobilières et de gestion de placements.



Platinum Spring est une société holding d'investissement contrôlée par Abu Dhabi Investment Authority, une institution d'investissement indépendante créée par le gouvernement de l'émirat d'Abu Dhabi.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que Daiwa Resort n'exerce aucune activité dans l'Espace économique européen et compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de liens verticaux entre les activités des entreprises.