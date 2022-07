Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs: l'UE autorise une joint-venture au Japon information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 16:17









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création d'une joint-venture entre le groupe états-unien Goldman Sachs et le japonais Sojitz Corporation au Japon.



Cette coentreprise sera active dans l'archipel et se consacrera à la gestion immobilière et aux services associés.



Goldman Sachs est une entreprise active à l'échelle mondiale qui fournit une gamme de services bancaires, de valeurs mobilières et d'investissement.



Sojitz est un conglomérat mondial principalement actif dans le commerce de biens et de services.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur le marché de l'Espace économique européen.





