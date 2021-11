Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : l'UE autorise l'acquisition de Parexel information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Parexel par Goldman Sachs, tous deux américains, et EQT Fund Management, du Luxembourg. Parexel fournit des services d'externalisation dans le domaine biopharmaceutique. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné les chevauchements très limités entre les activités des sociétés.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE -1.50%