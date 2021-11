Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : l'UE autorise l'acquisition de Nippo information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 14:49









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Nippo par Eneos, tous deux japonais, et Goldman Sachs, des États-Unis. Nippo fabrique et vend des mélanges d'asphalte exclusivement en dehors de l'Espace économique européen (EEE). Eneos est une société diversifiée active dans le développement de l'énergie, du pétrole, des métaux et du gaz. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, car Nippo n'exerce aucune activité dans l'EEE et il n'existe aucun lien entre les activités de Nippo et celles d'Eneos et de Goldman Sachs.

