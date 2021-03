Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : l'UE autorise l'acquisition de Good Host Cercle Finance • 17/03/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition du contrôle en commun de Good Host en Inde par Goldman Sachs et Warburg Pincus. Good Host est une société de logement pour étudiants qui fournit des logements de haute qualité à des étudiants dans des villes de l'Inde, notamment à l'université Manipal de Jaipur. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait pas de problème de concurrence, en raison de l'incidence limitée qu'il aurait sur le marché.

