Goldman Sachs: l'UE autorise l'acquisition de Constructel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Constructel Visabeira (Constructel), par Goldman Sachs Group et Grupo Visabeira (Visabeira).



Constructel, filiale de Visabeira, est active dans la conception, la planification, l'ingénierie, la construction, la réparation et la maintenance de réseaux de télécommunications et d'infrastructures énergétiques.



Goldman Sachs est une société mondiale de services bancaires d'investissement, de valeurs mobilières et de gestion de placements.



Visabeira est une entreprise multinationale active dans de nombreux secteurs.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de relations verticales entre les activités des entreprises.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE -1.21%